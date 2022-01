PMAG da SAD disposto a marcar AG em segurança

Num comunicado divulgado ontem pela SAD, Jorge Gomes defende-se das críticas do principal acionista do Santa Clara, o empresário asiático Glen Lau, quanto ao adiamento da AG Extraordinária marcada para 2 de junho.

Segundo explica o PMAG, essa mesma reunião de acionistas foi adiada depois de solicitado parecer à Delegação de Saúde de Ponta Delgada, que respondeu “perante a realidade epidemiológica atual no concelho de Ponta Delgada, é pouco provável que se encontre em baixo risco a 2 de julho, pelo que aconselho a remarcação da assembleia, por uma questão de prudência”.

Jorge Gomes diz que recebeu a mesma resposta por parte da delegação de saúde, depois do pedido de nova convocatória por Glen Lau, com objetivo deliberativo, pelo que diligenciou “junto do Conselho de Administração da SAD no sentido de saber da possibilidade da mesma se poder realizar através e meios alternativos, designadamente telemáticos, ou mesmo instalações que pudessem ser validades para a realização das AGs pretendidas”. A ambas as perguntas o PMAG não obteve resposta positiva.



Guimarães B pelo Paços

O surgimento de casos de Covid-10 no Paços de Ferreira obrigou o Santa Clara a cancelar o jogo-treino com os castores, marcado para amanhã.



No entanto, os açorianos não vão fechar o estágio em Penafiel sem realizar mais um particular, tendo marcado, para o mesmo dia, um embate com o Vitória de Guimarães B.



Entretanto, hoje há jogo-treino com o Moreirense.