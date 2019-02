PM da Hungria diz que UE quer “acabar com as nações” tal como o comunismo

As mais lidas

Enquanto Orban discursava centenas de pessoas protestaram junto da sede de governo contra as políticas nacionalistas do primeiro-ministro.

Viktor Orban, que apresentava os temas da campanha para as eleições para o Parlamento Europeu de maio próximo, disse-se certo de que os “eleitores darão a sua opinião” sobre estes temas.

“A cúpula do internacionalismo hoje é Bruxelas e o seu instrumento é a imigração”, acrescentou Orban num discurso em Budapeste.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, acusou este domingo a União Europeia (UE) de querer acabar com as nações, tal como o regime comunista que governou o país até há 30 anos.

