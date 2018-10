Play/AutoAçoreana Racing retira Bernardo Sousa do Lotus Rallye

A Play/AutoAçoreana Racing não vai ao Lotus Rallye com a dupla de pilotos Bernardo Sousa/Valter Cardoso, na sequência do incidente que marcou o Rali do Pico. A decisão de não participar na sétima e última prova do Campeonato dos Açores de Ralis foi comunicada ontem pela equipa patrocinada pela Fábrica de Tabaco Micaelense e AutoAçoreana.

Em causa estava o despiste do Citröen DS3 R5 na 8.ª e penúltima prova especial de classificação Cabeço Chão - Alto Barreiro, que motivou a saída de estrada do Ford Fiesta R5 de Luís Rego Jr. e Jorge Henriques, que tinham partido dois minutos antes e que não foram avisados pela dupla Sousa/Cardoso das pedras no troço.

“Em face desta ocorrência, por consenso de todos os intervenientes no processo, e porque o acidente pode afetar de forma significativa o resultado final do campeonato, os patrocinadores da Play/Autoaçoreana Racing decidiram retirar a sua equipa da disputa de pontuação da última prova do Campeonato Açores de Ralis 2018”, lê-se no comunicado enviado à comunicação social.

No entanto, a equipa não vai deixar de marcar presença no rali com um Citröen DS3 R5, para “honrar compromissos comerciais e de animação desportiva, cumprindo desse modo um dos principais desígnios do projeto”. Só que será com uma “dupla pontual de pilotos alternativa” que não esteja a competir para a vitória final no Regional de ralis. Contactado pelo Açoriano Oriental, fonte da Play/AutoAçoreana Racing afirmou que ainda não há nenhum nome em cima da mesa, pelo que a partir de hoje a equipa irá estabelecer contactos tendo em vista a inscrição da dupla no rali que se disputa daqui a menos de um mês (9 e 10 de novembro).

O comunicado lamenta as circunstâncias em que ocorreu o acidente e que afetou as equipas disputavam a liderança da prova e do campeonato. “Estas circunstâncias incluem uma eventual falha de procedimentos cuja clarificação se prolongará para além do término do campeonato”, refere o documento.

Para já, não é certo que Bernardo Sousa e Valter Cardoso fiquem afastados definitivamente da Play/AutoAçoreana Racing, uma decisão que só deverá ser tomada no final da clarificação, que terá em conta a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Fonte da equipa considerou que era a decisão possível a ser tomada, sublinhando que “não é o espírito da Play/AutoAçoreana Racing estar nos ralis a qualquer custo”.

O Açoriano Oriental tentou entrar em contacto com o piloto madeirense Bernardo Sousa, mas não foi possível até à hora de fecho desta edição.