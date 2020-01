Plataformas de 'streaming' significam mais trabalho para atores, diz Pedro Hossi

"Sérgio", do realizador norte-americano Greg Barker, fará a estreia mundial na próxima terça-feira (dia 28), no Festival de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos, e terá distribuição pela plataforma de 'streaming' Netflix a 17 de abril.

Do elenco, encabeçado pelo ator brasileiro Wagner Moura, faz parte Pedro Hossi, que interpreta o político timorense Xanana Gusmão.

Nas vésperas de partir para os Estados Unidos, por causa de "Sérgio", Pedro Hossi contou à agência Lusa que neste filme biográfico será recordada a passagem de Sérgio Vieira de Mello por Timor-Leste, quando foi administrador transitório da ONU no território (1999-2002).

"Apanha essa fase em que se conhecem, e o governo de transição e a última cena que [eu e Wagner Moura] temos juntos é quando Xanana se torna presidente", recorda.

Pedro Hossi explicou que recebeu um pedido de 'casting' para este filme em Lisboa, enviou uma gravação e foi escolhido para interpretar o papel de Xanana Gusmão, tendo rodado as respetivas cenas na Tailândia.

"Tentei perceber o contexto em que aquele encontro aconteceu. Pesquisei sobre a vida e confiei no processo de ensaios com o realizador, no Wagner [Moura], na caracterização", disse.

Sérgio Vieira de Mello, alto funcionário da Organização das Nações Unidas, morreu em agosto de 2003 em consequência de um atentado em Bagdade, durante uma missão no Iraque, depois de, nos anos anteriores, ter participado no processo de independência de Timor-Leste.

Em 2003, já Presidente de Timor-Leste, Xanana Gusmão reagiu com "profunda mágoa" à morte de Sérgio Vieira de Mello, considerando-o um "amigo íntimo".

Sobre este novo filme biográfico dedicado ao diplomata, Pedro Hossi contou que tinha como objetivo contracenar com o ator e realizador brasileiro Wagner Moura e admitiu que a participação no filme possa ser um momento importante na carreira.

"Acredito que seja um 'turning point' no sentido em que sou um ator muito mais maduro hoje do que era, mais confiante nas minhas habilidades e porque o mundo mudou, com as plataformas [de 'streaming']. Fazem-nos acreditar que tudo é possível, já não vivemos dependentes do sistema de estúdios de Hollywood. As produções estão a ser feitas em todo o lado", disse.

Pedro Hossi, 41 anos, nasceu em Luanda, cresceu em Portugal, estudou representação em Nova Iorque e em Paris e viveu quase uma década em Los Angeles, Califórnia.

Em Portugal fez sobretudo telenovelas, na SIC e na TVI, ao mesmo tempo que foi somando participações em algumas produções de cinema, sobretudo estrangeiras, entre as quais "Borderline" (2009) e "O grande Kilapy" (2012). Entrou ainda na produção portuguesa "Linhas de sangue" (2018).

Depois de ter gravado três novelas de seguida para a TVI, entre as quais "Prisioneira", ainda em antena, e da "participação pequena" em "Sérgio", Pedro Hossi diz que se está a dedicar a "projetos mais pessoais".

Está a escrever uma peça de teatro e a desenvolver um programa de entrevistas filmadas, mas em jeito de 'podcast', a pessoas a quem quer "fazer perguntas", por considerar que são relevantes.

Contando estrear em breve, possivelmente na plataformas Youtube, Pedro Hossi já fez entrevistas à atriz portuguesa Sara Barros Leitão, ao ator brasileiro Wagner Moura, ao artista angolano Nástio Mosquito e ao atual presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.

O festival de cinema de Sundance começou no dia 23, em Park City, e termina no dia 02 de fevereiro.