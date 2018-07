Plano Nacional de Leitura cria prémio para quem promover melhor o prazer de ler

Com um valor monetário de dez mil euros, o Prémio Ler+ poderá ser atribuído, por exemplo, a agentes culturais, bibliotecas públicas, escolares ou do ensino superior, escolas, universidades, professores ou mediadores de leitura.

O objetivo deste prémio anual é "valorizar estudos ou projetos que contribuem para aumentar os hábitos e os índices de leitura da população, melhorar as competências e os níveis de literacia dos portugueses, promover o prazer e o gosto pela leitura e pela escrita", lê-se no regulamento.

As candidaturas ao prémio abriram hoje e fecham a 30 de setembro. A atribuição do prémio realizar-se-á na conferência anual que o Plano Nacional de Leitura organiza, em data a anunciar.

O PNL, criado em 2006 pelo Governo para melhorar os níveis de literacia e leitura dos portugueses, vive atualmente uma nova etapa, designando-se Plano Nacional de Leitura 2027.

No final do ano passado, pouco depois de ter sido nomeada comissária do PNL 2027, Teresa Calçada afirmava à agência Lusa que o projeto "conseguiu constituir-se como uma marca, o que não é fácil, e essa marca ajudou a um dos objetivos primeiros do Plano: Valorizar a leitura".