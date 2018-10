Plano Apícola nos Açores concluído até ao final do ano

“Até ao final deste ano o Plano Apícola estará concluído. Posteriormente será remetido a todas as associações, cooperativas e restantes parceiros, para que se possam pronunciar e darem os seus contributos”, afirmou João Ponte, na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da CASERMEL – Cooperativa de Apicultores e Sericultores de São Miguel, que decorreu na sexta-feira no concelho da Ribeira Grande.





Citado em nota do Gacs, o governante adiantou que o Plano Apícola será um documento estratégico, que está a ser elaborado por um grupo de trabalho, identifica quatro objetivos, que passam por assegurar e promover a sanidade agrícola, promover a partilha de formação e de conhecimento técnico-científico, promover e fortalecer o associativismo de modo a favorecer a dinamização e inovação no setor apícola e, por último, fomentar a promoção dos produtos e encontrar novos mercados.





João Ponte assegurou, ainda, que depois de concluído o Plano Apícola, o Governo Regional vai avançar com uma alteração ao Decreto Legislativo Regional, que regula a atividade apícola, de modo a adequa-lo à realidade e às necessidades do setor, senod que esta alteração legislativa que se pretende aplicar à atividade apícola será precedida de um “amplo debate”, envolvendo as associações, cooperativas e apicultores, para se tentar consensualizar posições.





Atualmente existem nos Açores 364 apicultores.