PJ investiga morte suspeita na freguesia da Algarvia

A Polícia Judiciária está a investigar as causas da morte de uma mulher de 75 anos, que foi encontrada sem vida, esta segunda-feira, na freguesia da Algarvia.

Os investigadores da Polícia Judiciária, conjuntamente com o procurador do Ministério Público, consideram existir a necessidade de esclarecer as causas da morte desta mulher.



Por isso, foi solicitada a realização de uma autópsia no Instituto de Medicina Legal de Ponta Delgada, com o objetivo de se apurar se a mulher faleceu de causas naturais ou vítima de crime.





Leia mais na edição desta quarta-feira, 14 novembro, do jornal Açoriano Oriental