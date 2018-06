PJ interceta embarcação a sul da ilha do Faial com cerca de 1.400 kg de cocaína

A Polícia Judiciária, com a colaboração da Marinha e da Força Aérea, desencadeou nos últimos dias uma operação de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes por via marítima, da qual resultou a interceção, a sul da Ilha do Faial, de uma embarcação de recreio que estava a ser utilizada no transporte de elevada quantidade cocaína, nomeadamente, cerca de 1.400 kg.





De acordo com comunicado, a bordo da embarcação seguiam três homens de nacionalidade estrangeira que foram detidos e que, de acordo com os elementos probatórios apurados pela investigação, integram uma organização criminosa de dimensão transnacional implantada em diferentes países do continente europeu e da América Latina.

A droga apreendida, com um peso total aproximado de 1.400 kg e que nesta fase estava a ser transportada das Caraíbas para o continente europeu, a fim de ser distribuída por diferentes países, vinha em compartimentos especialmente criados para o efeito na estrutura da embarcação sob os depósitos de combustível, compartimentos esses que apenas foram localizados depois de minucioso e intenso trabalho das equipas da Polícia Judiciária que foram apoiadas por elementos da Polícia Marítima e da GNR.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 38 e os 51 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esta operação resulta de uma investigação iniciada recentemente pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária na sequência de troca de informações com a National Crime Agency do Reino Unido no quadro do Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), organismo internacional com sede em Lisboa.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária em cooperação com as autoridades de outros países, designadamente do Reino Unido.