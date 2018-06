PJ faz detenções na Horta e em Ponta Delgada por suspeitas de crime de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, com a colaboração da GNR, no âmbito de investigação em curso, deteve um homem, de 39 anos, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com comunicado, a detenção ocorreu no concelho da Horta, tendo sido encontrado na posse do suspeito, pólen de haxixe suficiente para cerca de quatrocentas doses individuais.



O detido, foi presente à autoridade judiciária competente para efeitos de interrogatório e aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.



Entretanto e em Ponta Delgada, foi detido um homem, de 37 anos, igualmente por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.



Esta detenção ocorreu no concelho de Ponta Delgada, tendo sido encontrado na posse do suspeito pólen de haxixe suficiente para cerca de quarenta doses individuais.



O detido, foi presente à autoridade judiciária competente para efeitos de interrogatório e aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.