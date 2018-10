A Polícia Judiciária está, esta terça-feira de manhã, a realizar buscas nas instalações da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

A edição online do Jornal de Notícias avança ainda que o presidente da autarquia, o socialista Ricardo Rodrigues, terá sido constituído arguido.



Segundo o Jornal de Notícias, em causa está a concessão de um estabelecimento de restauração, construído com fundos da autarquia, cedida a uma associação do irmão do autarca.