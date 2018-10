PJ está a investigar alegado homicídio na Ribeira Grande

As mais lidas

“Estamos a investigar um alegado homicídio na tarde de quinta-feira no concelho da Ribeira Grande. E já procedemos à detenção de uma suspeita”, disse à Lusa o coordenador da PJ nos Açores, João Oliveira.

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta sexta-feira à Lusa estar a investigar um alegado homicídio supostamente ocorrido na quinta-feira, no concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, tendo detido como suspeita uma mulher.

