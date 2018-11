PJ deteve autor de crimes de pornografia de menores e extorsão através da internet

As mais lidas

A PJ refere ainda que as investigações vão continua para "cabal esclarecimento da dimensão da atividade ilícita do arguido".

Segundo aquela polícia, na residência do detido foram encontrados e apreendidos, em vários suportes informáticos, centenas de ficheiros (fotografias e vídeos) de cariz pornográfico com imagens explícitas de nudez integral de menores, ficheiros importados de páginas da internet.

A PJ refere que, na sequência da sinalização por organismo internacional de atividades suspeitas que indiciavam os crimes de pornografia de menores em meio digital, foram desenvolvidas diligências de investigação, nomeadamente busca à residência do detido.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que o homem, de 27 anos e residente em Barcelos, foi detido no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) das Caldas da Rainha.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok