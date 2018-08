A detenção de um homem pela PJ, por tentativa de homicídio de uma mulher, ameaçando atirá-la de uma encosta na freguesia da Relva, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 11 de agosto de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para as queixas de transporte ilegal de turistas no aeroporto de Ponta Delgada.



"Nova administração da SATA com três membros" e "Criança fugiu de creche em Rabo de Peixe" são outros destaques do jornal.