PJ detém homem por tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve um homem de 40 anos, pela prática do crime de homicídio, na forma tentada.

De acordo com comunicado, a investigação, que se reporta a factos ocorridos na ilha de São Miguel, concelho de Ponta Delgada, teve início com a comunicação do desaparecimento de uma mulher com 35 anos, em circunstâncias que indiciavam a existência de crime.







Esta hipótese ficou consolidada após a localização da vítima, apurando a PJ que o arguido a levou durante a noite, para local ermo, situado junto da vertente marítima.







Sentindo-se em perigo, a vítima abriu a porta do veículo e projetou-se para a estrada, conseguindo esconder-se na vegetação circundante, refere a PJ.





O detido, de nacionalidade estrangeira, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.