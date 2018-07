PJ detém homem por pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação de Ponta Delgada, procedeu à identificação e detenção de um homem de 31 anos de idade, indiciado pela prática do crime de pornografia de menores.

De acordo com comunicado, no âmbito de busca domiciliária que lhe foi efetuada, no concelho de Vila Franca do Campo, vieram a ser detetados e apreendidos diversos suportes informáticos contendo múltiplos ficheiros com imagens de menores de cariz pornográfico.





O detido, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.