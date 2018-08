PJ detém homem por abuso sexual de criança em Ponta Delgada

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, pela presumível prática do crime de abuso sexual de que foi vitima uma criança.

De acordo com comunicado, os abusos ocorreram há cerca de uma semana, no concelho de Ponta Delgada, tendo o suspeito aproveitado da confiança, resultante do facto de ser conhecido e vizinho da família da criança, para a abordar na rua e a levar para um terreno arborizado, nas imediações da residência, onde a veio a molestar sexualmente.





O detido, com 46 anos de idade, reformado, já com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão domiciliária.