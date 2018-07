"PJ apreende 1 milhão de euros em droga" é a manchete do Açoriano Oriental

A investigação da Polícia Judiciária (PJ) que permitiu apreender a uma rede de tráfico que operava em Ponta Delgada 113 quilos de haxixe, que seriam vendidos por um milhão de euros, está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 18 de julho de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para as dezenas de crianças que mostraram o seu talento no concurso Esculturas na Areia, que decorreu na Ribeira Grande.



"Uac aumenta vagas em três cursos e reduz em dois" e "Carreira docente nos Açores à espera de Lisboa" são outros destaques do jornal.