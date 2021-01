Pizzi regressa aos convocados do Benfica, Cervi e Pedrinho saem

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, chamou 21 jogadores para a viagem para os Açores, onde a equipa defronta no domingo o Santa Clara, a partir das 16:00 locais (17:00 em Lisboa), em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Cervi e Gabriel são os mais recentes casos positivos ao novo coronavírus, situação hoje divulgada pelo clube, juntando-se aos casos de Jardel e Gonçalo Ramos, diagnosticados em 26 de dezembro, e João Ferreira e Haris Seferovic, em 28.

Já Pizzi tinha tido teste positivo antes do jogo da Supertaça, em 23 de dezembro e que as ‘águias’ perderam diante do FC Porto, por 2-0, mas está recuperado e faz parte das escolhas para o próximo jogo.

Jorge Jesus fez entrar ainda na convocatória um terceiro guarda-redes, o belga Svilar, manteve o central Todibo, que ainda não se estreou, e convocou Tiago Araújo, jogador habitualmente na equipa B e que jogou na Taça de Portugal frente ao Paredes.

De fora, por lesão, estão André Almeida e Pedrinho, que foi suplente utilizado na última jornada, mas apresenta fadiga muscular, enquanto que o central argentino Otamendi está indisponível devido a castigo, após ver o quinto amarelo.

O Benfica, segundo classificado, com 27 pontos, defronta, no domingo, a partir das 16:00 dos Açores (17:00 em Lisboa), o Santa Clara, oitavo com 13, em jogo da 12.ª jornada da prova, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Svilar.

- Defesas: Vertonghen, Ferro, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e Todibo.

- Médios: Weigl, Samaris, Taarabt, Rafa, Tiago Araújo, Everton, Chiquinho, Pizzi e Diogo Gonçalves.

- Avançados: Luca Waldschmidt, Darwin e Ferreyra.