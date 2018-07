Piscinas Municipais dos Pelames inauguradas

Na ocasião, Pedro Melo, presidente da autarquia, referiu que foram criadas as condições para o desenvolvimento de atividades de lazer na orla marítima da Vila da Povoação: “Este equipamento vem dar resposta a uma necessidade há muito sentida e não tenho dúvidas que irá responder com satisfação aos anseios da população do concelho, bem como os de quem nos visita. O bem-estar das pessoas e a melhoria das condições de vida estão acima de todos os interesses, e é com esta intenção de servir a causa pública e com a consciência tranquila e cada vez com mais motivação, que queremos fazer deste concelho um local onde todos gostem de viver e visitar. Este é o nosso grande objetivo”.



A criação de um parque infantil, uma ciclovia onde as crianças poderão brincar em segurança, áreas com relva e arborizadas, um pequeno bar com esplanada, fazem parte do projeto das piscinas, que serão concretizados na segunda fase da obra.







Tudo isto com “o intuito de contribuir para o embelezamento da beira mar da Vila, que até aqui sem utilização permanente, usada pontualmente em alguns eventos, sendo uma necessidade a sua requalificação de uma forma digna aprazível e funcional, disse Pedro Melo, acrescentando que “esta obra é mais uma página que se vira numa vertente fundamental do desenvolvimento local e é principalmente uma nova etapa que se vence no nosso compromisso com as pessoas”.





Na cerimónia inaugural, estiveram presentes centenas de crianças de todas as freguesias do concelho, que tal como o presidente da autarquia, foram os que deram o mergulho inaugural, nas Piscinas Municipais, acrescenta a nota.



Citado numa nota de imprensa, Pedro Melo considerou que o empreendimento é uma mais-valia para o interesse e crescimento da procura turística e consequente dinamização económica do concelho. “Temos orgulho em afirmar que toda esta zona será dotada de modernos e funcionais equipamentos públicos que servem os interesses da população e promovem a atratividade do concelho. Através da valorização dos espaços públicos e zonas de lazer, a autarquia investe na qualidade de vida da população e do turismo, contribuindo assim para a dinamização da economia local.”Por seu turno, Marta Guerreiro, em representação do Governo Regional dos Açores, enalteceu o facto de este ser mais um empreendimento que "vem a demonstrar a importância que o município deposita no desenvolvimento do concelho, não só para os povoacenses, mas também para os visitantes".