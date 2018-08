Piscinas municipais da Caldeira da Vila das Lajes reabrem esta terça-feira

Esta infraestrutura municipal reabre no horário normal, isto é, das 10 horas às 20 horas, todos os dias, sendo que a presença de nadador salvador está assegurada sempre entre as 11 horas e as 19 horas, adianta a autarquia da Praia da Vitória.



Recorde-se que, na madrugada do passado dia 8 de julho, a autarquia presidida por Tibério Dinis foi forçada a interditar o acesso às piscinas municipais da Vila das Lajes devido a atos de vandalismo que foram praticados no local e que danificaram os sistemas de bombagem e os filtros, para além de outros estragos. A autarquia apresentou queixa contra desconhecidos na PSP que investiga o sucedido.

Reparados os danos e prejuízos a Câmara Municipal da Praia da Vitória reabre assim ao público este espaço que resultou de um investimento municipal de 1,5 milhões de euros e que dotou a Caldeira das Lajes de um passeio pedestre de mais de um quilómetro de extensão, adequado à prática de jogging, e de uma zona balnear composta por duas piscinas (uma para adultos e outra para crianças), bar e balneários, apoiada por um parque de estacionamento com lugar para mais de meia centena de viaturas, finaliza a nota de imprensa.