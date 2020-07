Piscina do Cais do Pico eleita uma das melhores 20 de Portugal

A piscina, que este ano voltou a ser distinguida com o galardão Bandeira Azul da Europa, a atestar a qualidade das suas águas, está entre as zonas balneares classificadas pelo ‘Sapo Viagens’ como uma das “incríveis piscinas naturais com águas límpidas para desfrutar este verão”, adianta nota de imprensa.



Composta por piscina natural, com os balneários localizados no interior do jardim, a Zona Balnear do Cais do Pico dispõe de parque de estacionamento e disponibiliza condições para receber pessoas com mobilidade reduzida.

No caso dos Açores, além da piscina do Cais do Pico, foram escolhidas a Caldeira Velha, em São Miguel; a piscina natural Simão Dias na Fajã do Ouvidor, em São Jorge; e a piscina natural de Santa Cruz das Flores.

São Roque do Pico é detentor, desde 2013, da marca 'Capital do Turismo Rural, que valoriza o património arquitetónico local e dá maior visibilidade às características naturais únicas do concelho.