Pilotos negam intenção no acidente do Rali do Pico

A dupla Bernardo Sousa e Valter Cardoso falaram primeira vez do despiste no VII Pico Play/AutoAçoreana Rali, ocorrido no sábado passado. Tanto o piloto madeirense como o navegador amarantino refutam qualquer intencionalidade nos atos.

De recordar que o Citröen DS3 R5 de Sousa e Cardoso despistou-se ao quilómetro 3 da 8.ª e penúltima classificativa Cabeço Chão/Alto Barreiro, tendo sido projetadas pedras para o troço.





Luís Rego Jr. e Jorge Henriques, que partiram dois minutos depois, não receberam qualquer aviso por parte de Bernardo Sousa e Valter Cardoso, embatendo a 160km/h nas pedras, acabando por desistir do rali.





“Acreditem que nunca em momento algum foi minha intenção prejudicar quem quer que fosse. Nunca foi nem será essa a minha postura na vida, muito menos no desporto automóvel que tanto adoro”, escreveu o navegador na sua página oficial no Facebook, após partilhar o comunicado da Play/AutoAçoreana Racing, emitido na segunda-feira ao início da noite.





Bernardo Sousa também recorreu às redes sociais para expressar o seu “lamento profundo” por tudo o que aconteceu, “e já atuámos no sentido de reparar as consequências daquele infortúnio. Entristece-me muito que alguém possa por a hipótese de ato deliberado. Jamais o poderia fazer de plena consciência. Resta-me felicitar o Luís e o Jorge pelo excelente Rali que vinham a fazer e desejar-lhes as maiores felicidades no que resta de campeonato e para toda a sua carreira”.





Na segunda-feira, a Play/AutoAçoreana Racing decidiu afastar Bernardo Sousa e Valter Cardoso do Lotus Rallye, 7.ª e última prova do Campeonato dos Açores de Ralis e que decidirá o título regional de absoluto. A equipa, patrocinada pela Fábrica de Tabaco Micaelense e pela AutoAçoreana, vai participar na prova, com um Citröen DS3 R5 mas com uma dupla pontual de pilotos alternativos.