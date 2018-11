Phil Mickelsen bate Tiger Woods no 'The Match' de golfe ao 22.º buraco

Mickelsen, de 48 anos, superou Woods, de 42, ao 22.º buraco, o quarto do ‘play-off’, graças a um ‘birdie’ (uma pancada abaixo do par) num ‘par 3’, com um ‘putt’ a cerca de um metro e meio.

Vencedor de cinco ‘majors’, Mickelsen liderou a maior parte do tempo o duelo, disputado no sistema de ‘match-play’, mas nunca se distanciou de Woods, que forçou o ‘play-off’ com um ‘putt’ de sete metros para ‘birdie’, no buraco 17.

O jogo foi transmitido pela televisão no sistema ‘pay per view’, com os telespetadores a pagarem 19,99 dólares, dinheiro a ser doado a instituições de caridade, e a terem acesso ao que os dois jogadores iam dizendo, já que ambos traziam microfones.

“Tiger continua a ser o melhor golfista de todos os tempos, mas vai saber bem poder lembrar-lhe que o venci”, disse, no meio de um sorriso, Phil Micklelsen.