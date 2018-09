PEV quer pré-escolar garantido e mais centros de saúde com dentistas

O pré-escolar para todas as crianças a partir dos três anos, mais centros de saúde com dentistas e benefícios fiscais para promover a eficiência energética são medidas que o PEV está a negociar para o próximo Orçamento do Estado.

Em entrevista à agência Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), o último da atual legislatura, a líder parlamentar do PEV, Heloísa Apolónia, elencou a ciência, investigação, educação, saúde, ambiente, conservação da natureza e transportes públicos como "áreas fundamentais para que o investimento público seja concretizado".

"Na área da educação, há uma matéria relativamente à qual os verdes vão ser insistentes neste OE2019 com o Governo que é a garantia do pré-escolar para todas as crianças a partir dos três anos. É uma questão fundamental de apoio às famílias, é uma resposta da qual o Estado não se pode esquivar", adiantou.

Outra das áreas destacadas por Heloísa Apolónia é a saúde, tendo considerado "urgentíssima" a realidade da saúde oral nos cuidados primários de saúde.

"Uma matéria que temos em negociação com o Governo para este próximo orçamento para chegar a muito mais pessoas e a muitos mais centros de saúde porque é fundamental que os projetos piloto que foram instalados no terreno sejam generalizados a todo o país", propôs.

Em relação à eficiência energética, a deputada do PEV defendeu que, "ao nível dos impostos, é possível dar respostas de motivação para melhores comportamentos ambientais e para puxar os cidadãos para determinados investimentos".

"Não é normal que as famílias que façam investimentos em casa, obras e que adquiram equipamentos onde têm a preocupação de gerar essa eficiência energética não possam ser beneficiados ao nível, designadamente, do IRS, das deduções do IRS ou mesmo em sede de IVA", considerou, defendendo que "ao nível fiscal é possível gerar essa motivação".

Outra das áreas nas quais o PEV tem apresentado várias propostas é na ferrovia, prometendo a deputada insistência sobre esta matéria no OE2019 "designadamente em relação à questão do material circulante".

"O investimento na ferrovia é determinante. Nós estamos a falar de um meio de transporte fundamental no combate às alterações climáticas, mas também determinante no combate às assimetrias regionais no país. Tem tudo para gerar modernidade neste país, assim haja investimento condigno para que isso possa acontecer", justificou.

A conservação da natureza é uma bandeira conhecida no PEV, que tem "vindo a negociar o aumento de meios em todos os Orçamentos do Estado".

"Em todos, progressivamente, tem vindo a aumentar o número de vigilantes da natureza e nós não gostávamos de parar esse aumento no OE2019 porque é um caminho progressivo que ainda não está completo e que é fundamental que seja efetivado", adiantou.