Federação das Pescas diz ser o momento das Regiões Ultraperiféricas ficarem isentas de quotas de atum patudo, realçando que estas são injustas dado o método artesanal de pesca nos Açores, acrescenta o diário. "Nordeste pede aos empresários confiança e investimento", "Apoios para a agricultura devido à seca chegam em agosto" e "Inauguradas piscinas da Povoação" são os outros destaques desta edição. No desporto, a Primeira Página realça que há 20 açorianos no quadro nacional de arbitragem.

"Pescadores querem isenção da quota de atum nas RUP" é a manchete deste sábado do Açoriano Oriental

