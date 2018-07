Pescadores açorianos beneficiam de cedência de 120 toneladas de quota de patudo de Espanha a Portugal

Gui Menezes salientou que o Governo da República, através do Ministério do Mar, negociou com o Governo espanhol esta cedência de quota, “conforme havia sido solicitado pelos governos regionais dos Açores e da Madeira”.

O Secretário Regional lembrou que o Total Admissível de Captura (TAC) de Portugal para o atum patudo é de 3.717 toneladas, sendo que já foram capturadas durante esta safra 3.700 toneladas, o que corresponde a 99,7% da quota nacional.

Na Região foram capturadas até ao momento 1.843 toneladas de patudo, correspondendo a um valor na primeira venda de cerca de 3,8 milhões de euros, o que, comparativamente ao período homólogo de 2017, se traduz num aumento de 446%.