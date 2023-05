Peregrinos voltam a encher o Campo para a Missa Campal

“É a fé que nos move, apesar de tudo”, refere um casal do Faial.

“Tinha de vir, faço-o pela primeira vez e estou muito feliz por ter conseguido cumprir” diz Marla Silva. Já o marido, vem porque gosta desta festa.

“Já não é a primeira vez que venho e apesar de tudo o que está a acontecer sinto-me bem aqui. É a fé que nos move e que nos traz aqui. Os tempos mudaram, a Igreja se calhar não mudou tanto e agora tantas coisas a acontecerem, mas isso não nos tira a fé” disse Eduardo Silva.

Também o Provedor da Irmandade está “feliz”.

“Há muitos mais peregrinos, até mais do que em 2019 e tudo tem corrido muito bem. Nada falhou” disse Carlos Faria e Maia, o provedor da Irmandade que durante todo o ano está presente no Santuário com uma vertente social também significativa seja no apoio a famílias carenciadas seja a jovens desfavorecidos.

A festa vive hoje o seu dia principal depois da Missa Solene e também à tarde com a Procissão pelas principais ruas da cidade.