Peregrinos dormem no Santuário e marcam lugar para ver Francisco

Lurdes Pereira, de 60 anos, do Carregado, no distrito de Lisboa, está em Fátima com uma amiga, numa repetição do que já tinha feito em 2017 quando Francisco visitou o Santuário de Fátima.

“Dessa vez até foi pior, porque choveu, mas, quando se tem fé, nada nos demove”, disse a peregrina que vai voltar a passar a noite ao relento.

Sentada num colchão de campismo, encosta-se às baias que separam o espaço dos peregrinos da zona onde o Papa Francisco passará no sábado e confessa: “É por ele e pela Nossa senhora que cá estamos”.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa até domingo, “é um acontecimento bonito”, mas, Fátima “é outra emoção”, explicou, acrescentando que a vontade de ver o Papa pela segunda vez “supera qualquer sacrifício”.

Bem perto das duas amigas posicionaram-se, desde as 09:00 de hoje, Maria Lucília (71) e Carlos Pereira (74), casal de Ovar, que ali está com um casal amigo.

Há seis anos passaram “duas noites e três dias” no Santuário para estarem “o mais perto possível do Papa”.

Desta vez, passarão apenas uma noite no chão do Santuário. Mas enquanto ali estiverem a marcar lugar, não faltará quase nada: bancos dobráveis para sentar, água para hidratar, fruta e sandes para alimentar e um chapéu de chuva para “fazer uma sombrinha”.

“Viemos cedo, também para fugir ao controle da polícia, porque dizem que vão revistar os sacos e assim”, contou o homem, que faz questão de ver o líder da Igreja Católica “ao vivo, porque na televisão não é a mesma coisa”.

O que também diverge é o que ambos esperam que resulte da passagem de Francisco pelo Santuário. Carlos espera que “mude alguma coisa” nele próprio, que gosta “de ir ao café” contra a vontade de Lucília, que se zanga. Zanga-se também por ele “se por com estas conversas” enquanto espera a hora de ver de perto o Papa.

Mas logo acalma, até porque o seu desejo é o de que Francisco “mova montanhas e que as pessoas se entendam mais umas com as outras, porque não há confiança em ninguém”.

Olinda Mendonça, de 50 anos, e Antónia Julieta Dias, de 82, conheceram-se em junho, numa peregrinação a Fátima e hoje reencontraram-se junto ao gradeamento onde vão aguardar a chegada do Papa.

A primeira viajou de S. Pedro do Sul (Viseu) e a segunda, natural de Angola, fez a viagem desde Lisboa, onde reside e de onde se desloca todos os meses nos dias 12 e 13.

“Desta vez, como vinha o Papa, não tinha coragem de vir só nestes dias” contou, explicando que vai dormir junto às baias e, depois, ficar por Fátima até às cerimónias do 12 e 13 de agosto.

Para Antónia, “o que o Papa devia trazer era paz, o amor ao próximo, que é o que há pouco no mundo”, contrariada com “as pessoas que falam mal de Deus e do próprio Papa”.

“Não pode”, advertiu a peregrina, que em tempos esteve “de mão dada com João Paulo II em Angola”, num momento que atesta com fotografias que guarda religiosamente.

Filipe Faria, de 22 anos, e o irmão Eduardo, de 28, viajaram do Porto para, resguardados à sombra de chapéus de chuva abertos, guardarem lugares para o resto do grupo que ainda chegará.

À noite, serão 11 membros do grupo de jovens “Cristo, sentido Único”, de Penafiel, a dormir sob as estrelas, para ver o líder da Igreja.

“Preferimos fugir da confusão da JMJ em Lisboa”, disse Filipe, que, ao contrário do irmão - que esteve em Madrid, Espanha –, nunca participou numa jornada.

Mas depois de ouvir as entrevistas nas quais Francisco “defendeu que a Igreja é para todos”, o jovem espera que o Papa repita essa mensagem em Fátima e em todos os locais por onde passa.

“Se não for assim, sem uma Igreja mais aberta, as pessoas acabam por sair e por se afastar”, vincaram os irmãos, convictos de que, “polémicas à parte, a JMJ levou o nome de Portugal ao mundo inteiro e chamou pessoas, até de outras religiões, para o país e para Fátima”.