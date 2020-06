Peregrinação a Fátima a 12 e 13 de junho já será com peregrinos

O Santuário de Fátima recebe nos dias 12 e 13 de junho a primeira peregrinação internacional aniversária do ano com a presença de peregrinos na Cova da Iria, depois do confinamento resultante da pandemia de Covid-19, anunciou a instituição.