'Perdidos Pelo Pico I' vencedores do Triatlo Sport Zone Festas da Madalena

A prova que decorreu no passado fim de semana, consagrou ainda e, na classificação individual, Clara Fonseca conquistou o primeiro lugar da competição desportiva mais icónica do teu festival, enquanto Lídia Simão venceu a prova de BTT, em femininos, refere nota de imprensa.

Promover o desporto, proporcionando momentos de pura diversão, foi o objetivo do IV Triatlo Sport Zone Festas da Madalena, dinamizada pela Câmara Municipal, com o apoio da Sport Zone, tendo como parceiros institucionais o Serviço de Desporto do Pico, a Associação de Atletismo do Pico e o Clube Naval de São Roque do Pico.