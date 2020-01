Pepe sofreu traumatismo na perna esquerda

"Pepe vai ser reavaliado esta segunda-feira a um traumatismo na perna esquerda contraído durante a primeira parte do jogo com o Sporting, referente à 15.ª jornada do campeonato, que os 'dragões' venceram por 2-1", lê-se numa nota publicada no site do FC Porto.

O internacional português foi substituído aos 24 minutos por Mbemba.

O FC Porto venceu em Alvalade, graças aos golos de Marega (06) e Soares (73), com Acuña a reduzir para os ‘leões' (44).

Com este resultado, os ‘dragões' seguem no segundo lugar, com 38 pontos, e mantêm a diferença de quatro pontos para o líder Benfica (42), enquanto o Sporting caiu para o quarto posto, com 26 pontos, tendo sido ultrapassado nesta ronda pelo Famalicão (27), que voltou à terceira posição com o triunfo (3-0) sobre o Vitória de Setúbal.