Pepa diz que Paços de Ferreira tem de “roçar a perfeição” frente ao FC Porto

Na conferência de antevisão ao encontro que encerra a jornada, na segunda-feira, Pepa não se escudou nos orçamentos e na qualidade dos jogadores das duas equipas, para "um jogo naturalmente muito difícil", lembrando que "tudo é impossível até acontecer".

"Temos a noção da diferença grande que existe e vamos ter de roçar a perfeição. Não podemos ficar à espera do erro deles, temos de provocar o erro. O nosso foco é que é sempre possível ganhar e só lhes peço para divertirem-se no campo e desfrutarem", disse Pepa.

O técnico pacense disse estar consciente da necessidade de pontos da equipa e defendeu que o caminho para o sucesso no Dragão terá de passar sempre pela "organização, muito rigor e capacidade de sair da pressão", tendo em conta que a pressão do FC Porto na perda de bola é "asfixiante".

"Estamos muito curiosos em saber se vamos conseguir pôr em prática aquilo que identificámos, sabendo da entrada muito forte do FC Porto, nos primeiros 15/20 minutos. Vai ser um jogo muito difícil, mas os jogadores não precisam de motivação", sublinhou.

O FC Porto soma por vitórias os cinco jogos realizados no Dragão, onde ainda não sofreu golos para o campeonato, e vai a jogo moralizado por uma vitória na Suíça, para a Liga Europa, em mais uma conquista internacional para Portugal que deixou "feliz e orgulhoso" Pepa, esperançado que no Dragão possam jogar os melhores de cada lado.

"Quanto mais opções tivermos nós e o adversário, melhor para todos. Para mim, [os regressos] são boas dores de cabeça. Tivemos adaptações, com jogadores que cumpriram, sobretudo no aspeto defensivo, mas é natural que na fase de construção o jogo não tenha sido tão fluido", concluiu.

O Paços de Ferreira, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com oito pontos, defronta o FC Porto, segundo classificado, com 28, num jogo a realizar no estádio do Dragão, a partir das 20:45 de segunda-feira, para a I Liga.