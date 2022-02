Ucrânia

Pentágono diz que Rússia reforçou posição militar na zona de fronteira

A Rússia reforçou ainda mais a sua posição militar na fronteira com a Ucrânia no fim de semana, informou o porta-voz do Pentágono, apesar do anúncio de Moscovo de que parte das manobras militares estão a terminar.