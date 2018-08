Pelotão viaja até Viseu antes do dia de descanso

As mais lidas

À partida para os 191,7 quilómetros da tirada, o vencedor de 2017 lidera com 52 segundos de avanço sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e 1.41 sobre o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) parte esta segunda-feira de camisola amarela para a quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, última antes do dia de descanso e que liga o Sabugal a Viseu.

