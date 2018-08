Pelo menos um morto e 100 feridos em sismos no oeste do Irão

As mais lidas

Em novembro de 2017, um sismo de magnitude 7,3 matou 620 pessoas na província de Kermanshah, além de oito mortos no Iraque.

O Irão está localizado em duas importantes placas tectónicas e por isso as atividades sísmicas são frequentes.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, depois do primeiro sismo de magnitude 6,0, a 26 quilómetros a sudoeste da cidade de Javanroud, na província de Kermanshah, seguiram-se mais dois sismos de magnitude 4,4 e 4,2.

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 100 ficaram feridas na sequência de três sismos que atingiram o oeste do Irão, informaram as autoridades iranianas em novo balanço.

