Pelo menos três mortos e nove feridos em dois tiroteios nos Estados Unidos

O tiroteio em Wilmington ocorreu na madrugada de hoje, no interior de uma casa, durante uma festa, tendo sido atingidas sete pessoas, segundo um comunicado divulgado pela polícia da cidade, que está a investigar as causas do incidente.

Os polícias receberam uma denúncia por disparos, tendo encontrado as pessoas baleadas no interior da residência, três das quais acabaram por morrer e as restantes quatro foram transportadas para o New Hanover Regional Medical Center, em Wilmington, afirma o comunicado.

"Os nossos corações estão com todos os afetados por esta violência sem sentido", acrescenta a nota, na qual é pedida a cooperação de quem tenha alguma informação sobre o incidente.

Num outro tiroteio, ocorrido igualmente na madrugada de hoje, mas em Tuscaloosa, cinco pessoas ficaram feridas, afirma uma nota da polícia local, precisando que o incidente teve lugar no estacionamento de um bar situado no centro da cidade.

Os feridos foram transportados pera o DCH Regional Medical Center, desconhecendo-se o seu estado.

A polícia, que respondeu a uma chamada de emergência, deteve duas pessoas, segundo a estação local WBRC.

Nas últimas semanas registaram-se vários tiroteios nos Estados Unidos, que provocaram pelo menos 24 mortes, dez das quais num supermercado em Boulder (no Colorado), em cujo interior um indivíduo disparou uma arma de assalto.

No passado dia 16 de março, oito pessoas morreram em resultado de disparos em vários salões de massagens em Atlanta (Georgia), reabrindo o debate sobre a posse de armas no país.