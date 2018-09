Pelo menos seis mortos em acidente no IC8 em São João da Ribeira, Pombal

As mais lidas

O IC8 faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão.

Estavam no local 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos bombeiros de Soure, Pombal, INEM e GNR.

A mesma fonte disse que estes são ainda dados preliminares do acidente e remeteu para mais tarde um ponto de situação final sobre as vítimas.

Pelo seis pessoas morreram esta segunda-feira num acidente que envolveu duas viaturas de mercadorias no Itinerário Complementar (IC) 8 em São João da Ribeira, Pombal (Leiria), informou fonte o INEM.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok