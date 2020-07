Pelo menos 549 mil mortos e mais de 12 milhões de infetados no mundo

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 549.701 pessoas e há mais de 12.066.880 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 6.431.400 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 132.309 e 3.055.144 casos, respetivamente. Pelo menos 953.420 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 67.964 mortes para 1.713.160 casos, o Reino Unido, com 44.517 mortes (286.979 casos), Itália, com 34.914 mortos (242.149 casos), e México, com 32.796 mortes (275.003 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.581 casos (nove novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.590 curados.

A Europa totalizou 201.080 mortes para 2.780.745 casos, Estados Unidos e Canadá 141.077 mortes (3.161.512 casos), América Latina e Caraíbas 135.483 mortes (3.108.263 casos), Ásia 40.586 mortes (1.611.883 casos), o Médio Oriente 19.101 mortes (869.766 casos), África 12.239 mortes (524.094 casos) e Oceânia 135 mortes (10.619 casos).

A AFP indica que este balanço foi realizado com base em dados recolhidos pela agência junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).