Pelo menos 53 civis mortos em ataques aéreos no norte, adianta um novo balanço

As mais lidas

O conflito na Síria começou em 2011 e tornou-se mais complexo ao longo dos anos, com o envolvimento de países estrangeiros e grupos 'jihadistas', num território cada vez mais fragmentado. Já fez mais de 350 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados.

A província de Idleb é uma das últimas a escapar ao controlo do regime sírio, que recentemente afirmou que a conquista deste território era um dos seus objetivos.

Na província de Idleb morreram 12 civis, incluindo três crianças, em ataques do regime e dos aliados russos que visaram duas localidades, segundo o OSDH.

Só na localidade de Orum al-Koubra, na província de Alepo, os ataques mataram 41 civis, 25 dos quais crianças, de acordo com o novo balanço do OSDH, que não pode indicar se os bombardeamentos foram feitos pelo regime de Damasco ou pelos seus aliados russos.

"O balanço aumentou depois da descoberta de mais corpos sob os escombros e de outras mortes de pessoas feridas", disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Os ataques tiveram como alvo a província de Idleb, dominada por 'jihadistas' e rebeldes, mas também uma localidade da vizinha província de Alepo e foram os bombardeamentos mais mortíferos na zona em meses, de acordo com a mesma organização não-governamental.

Pelo menos 53 civis, incluindo 28 crianças, morreram na sexta-feira na Síria em ataques aéreos contra a vários territórios rebeldes do norte do país, segundo um novo balanço divulgado hoje pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok