Pelo menos 21 pessoas morreram em dois dias nas inundações no Iraque que submergiram milhares de casas, anunciou este domingo o porta-voz do Ministério da Saúde.

As mortes, onde estão incluídas crianças, ocorreram em desabamento de casas, em acidentes de trânsito ou em eletrocussões provocadas pela água torrencial que tem caído durante vários dias em várias províncias do país.

Várias pessoas ficaram desalojadas no país, com as chuvas a afetarem províncias do Norte a Sul, segundo a polícia.