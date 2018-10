Pelo menos 16 mortos em dois atentados suicidas no sudoeste da Somália

As mais lidas

O grupo extremista Shebab, que controlou Baidoa entre 2009 e 2012 antes de ser expulso pelas forças governamentais apoiadas pela Etiópia, ainda controla zonas no sul e centro da Somália.

Baidoa é um importante centro económico a cerca de 250 quilómetros a oeste da capital da Somália, Mogadíscio, e aproximadamente à mesma distância a leste da fronteira com a Etiópia.

Pelo menos 16 pessoas morreram este sábado em dois atentados suicidas em Baidoa, no sudoeste da Somália, que tiveram como alvo um restaurante e um café, anunciou a polícia num novo balanço dos ataques.

