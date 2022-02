Pedro Sousa considera "normal" descida no ‘ranking’ ATP e prepara regresso para março

“Estou praticamente sem competir há seis ou sete meses, por isso é normal que desça. São as regras do jogo e já sabia que era o que ia acontecer, acaba por ser natural. A minha preocupação é só recuperar e não ter dores para poder voltar a competir”, reconheceu, em declarações à Lusa, o lisboeta, que ocupa agora o 256.º posto da hierarquia mundial.

Pedro Sousa, de 33 anos, não joga desde a derrota na primeira ronda da fase de qualificação do Open dos Estados Unidos, no final de agosto de 2021, quando era 128.º colocado, e em meados de dezembro foi operado ao pulso esquerdo para debelar a lesão que o mantinha afastado dos ‘courts’ desde então.

“A minha recuperação está a correr bem. Já estou a treinar quase sem limitações na mão esquerda, por isso conto voltar a competir a partir da semana de 07 de março. Já faço praticamente tudo, algumas bolas ainda vou a medo, é normal, mas acredito que já falta pouco”, avançou o jogador do CIF.

Cerca de 10 dias depois da cirurgia, Pedro Sousa voltou a treinar, mas por pouco tempo, uma vez que logo a seguir ao Natal contraiu o novo coronavírus e ficou outros tantos dias em isolamento.

“Não tive grandes problemas, mas ficar 10 dias em isolamento não é fácil. Felizmente correu tudo bem, já me sinto em forma e, portanto, a única coisa que falta é estar a 100% da mão esquerda para voltar a competir”, contou, apontando o regresso à competição nos torneios de categoria ‘challenger’ na Europa.

Enquanto Pedro Sousa sofreu uma queda acentuada na tabela mundial, João Sousa manteve-se hoje na 86.ª posição, após ter cedido na ronda de acesso ao quatro principal do ATP 250 de Doha, dias depois da conquista do seu quarto título ATP da carreira, em Pune, na Índia.

Já Nuno Borges, atualmente o número dois português, subiu três degraus e é 189.º colocado, ao passo que Gastão Elias figura no 202.º posto, Frederico Silva na 219.ª posição e João Domingues no 251.º lugar. Entre os 300 melhores do mundo, há apenas mais um representante nacional, Gonçalo Oliveira, como 275.º classificado.

O ‘ranking’ ATP esta semana não sofreu qualquer alteração no ‘top 10’, mantendo-se Novak Djokovic em primeiro, logo seguido do russo Daniil Mevedev e do alemão Alexander Zverev.

Já a hierarquia feminina, comandada pela australiana Ashleigh Barty, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da checa Barbora Krejcikova, regista hoje a subida ao sexto lugar de Annett Kontaveit, da Estónia, graças à conquista do seu sexto título da carreira no WTA 500 de São Petersburgo.

A espanhola Garbiñe-Muguruza, por sua vez, desceu à sétima posição, a grega Maria Sakkari ao oito posto e a polaca Iga Swiatek ao nono lugar.