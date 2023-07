Pedro Sánchez (PSOE) celebra "fracasso do bloco do retrocesso"

“Somos mais, muitos mais, os que queremos que Espanha avance, e assim continuará a ser”, afirmou Sánchez, reagindo antes mesmo do líder do Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, aos resultados que deram aos conservadores uma vitória sobre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), mas sem conseguir alcançar uma maioria, mesmo com apoio do VOX.

“Obrigada, de coração, aos verdadeiros protagonistas: todos os espanhóis e espanholas que votaram e demonstraram um comportamento democrático exemplar [nas eleições legislativas de hoje]”, disse Sánchez após o anuncio dos resultados finais.

O líder do PSOE considerou que a aliança de direita saiu derrotada por não ter conseguido a maioria absoluta, mas não deu qualquer indicação sobre o que fará em relação à formação de um novo executivo.

Para Pedro Sanchéz, “Espanha e todos os cidadãos que votaram foram claros: o bloco do retrocesso fracassou”.

Os conservadores do PP venceram as eleições legislativas de hoje em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.