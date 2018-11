Pedro Proença revela se continua na LPFP após final four da Taça da Liga

As mais lidas

Nesta terceira edição do evento em Portugal são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.

Quanto à presença da LPFP na Web Summit, o ex-árbitro explicou que se trata de “um certame absolutamente fundamental para o posicionamento atual da Liga, com um investimento claro nas novas tendências de consumir o futebol, em que têm de se procurar novas soluções”.

“A Liga que encontrámos estava na eminência de uma insolvência, não só financeiramente como em termos de modelo de negócio. Hoje temos uma Liga completamente rejuvenescida, com três competições muito importantes. Quem vier a seguir encontrará uma Liga completamente distinta, com trabalho feito e em que nem só o Pedro Proença é importante”, resumiu.

“Estamos na antecâmara da ‘final four’ da Taça da Liga, numa semana que queremos que seja completamente dedicada ao futebol. Depois disso decidirei se este projeto tem sentido continuar, com esta equipa. Depois da ‘final four’ será o momento de fazer uma reflexão”, disse Pedro Proença, que relativizou o nome de quem liderará a LPFP no próximo mandato.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) remeteu para depois da final da Taça da Liga o anúncio se se recandidatar à presidência do organismo, em declarações à margem da Web Summit, em Lisboa.

