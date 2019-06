Pedro Proença fala em "imensa satisfação e orgulho"

“É uma imensa satisfação e orgulho assistir a mais este feito do futebol português. Esta é uma equipa de exceção e a prova que o trabalho a longo prazo traz benefícios claros. Uma palavra para a equipa diretiva da Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do seu presidente, Fernando Gomes, que tem trabalhado de forma profissional para que estes sucessos todos acontecessem. Parabéns”, disse Proença, numa mensagem publicada na página oficial do organismo.

Um golo de Gonçalo Guedes permitiu hoje à seleção portuguesa de futebol conquistar a primeira edição da Liga das Nações, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.

O jogador do Valência, que substituiu no ‘onze’ João Félix em relação às meias-finais, resolveu o encontro aos 60 minutos, com um remate à entrada da área, após um passe de Bernardo Silva.

O conjunto das ‘quinas’ arrebatou o segundo título internacional da sua história, depois do campeonato da Europa de 2016, então numa final com a anfitriã França (1-0, após prolongamento), graças a um golo de Éder.