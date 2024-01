Pedro Neves diz que PAN não pode apoiar uma pessoa que é arguida

"Aquilo que se está a passar na Madeira, e respeito a autonomia dos meus colegas do PAN Madeira e as suas decisões, mas se fosse aqui nos Açores e se olhasse para o presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, ou para o antigo presidente, Vasco Cordeiro, nós teríamos a mesma resposta: que não haveria sequer condições governamentais nem políticas para se manterem em funções. Temos de ser coerentes e tendo em conta que o PAN foi dos primeiros partidos a meter medidas anticorrupção na Assembleia da República, é algo que somos - e sempre seremos - bastante fortes e temos de ser coerentes com o que defendemos", afirmou aos jornalistas, à margem de uma ação de campanha para as eleições regionais dos Açores , esta manhã, na associação Terra Verde, no concelho da Ribeira Grande.



Com as eleições açorianas como pano de fundo, o porta-voz do PAN Açores abordou a crise política que se instalou na Região Autónoma da Madeira, com a constituição do presidente do Governo Regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, como arguido no processo que investiga suspeitas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência no arquipélago.

Até ao momento, foram detidos três suspeitos: Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia.

Questionado o que faria na posição de Cristina Freitas, porta-voz do PAN Madeira que assinou um acordo de incidência parlamentar que viabilizou a coligação PSD-CDS na Madeira, Pedro Neves optou por responder o que faria nos Açores.

"Há presunção de inocência, sem dúvida, mas quando uma pessoa deixa de ser suspeito para ser arguido, tudo muda e o PAN não pode, nunca apoiar uma pessoa que é arguida. Eu não precisava da experiência da Madeira para saber que as coisas poderiam correr mal. O PAN é um partido de oposição, de protesto, foi assim que fomos criados. Não somos um partido de governo, nem queremos ser. Se fosse aqui nos Açores e tendo em conta as idiossincrasias da região e se fosse um partido que estivesse 47 anos sem uma mudança, obviamente que não faríamos".

O porta-voz do PAN Açores lembrou a postura do partido no caso das agendas mobilizadoras, quando foram "a voz mais ativa e empolada", afirmando que "Não compactuamos com isso e acredito que as minhas colegas nacionais, Inês Sousa Real, ou na Madeira, Cristina Freias, compactuem com isto. Somos muito sérios contra a corrupção e não andamos a brincar".