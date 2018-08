Pedro Nascimento Cabral defende representação da JSD/A no Grupo Parlamentar do PSD/A

O candidato à presidência do PSD/Açores, Pedro Nascimento Cabral, garantiu que JSD/Açores "irá ter mais espaço na dinamização da atividade do partido", salientando que “é uma interlocutora privilegiada dos problemas e anseios dos jovens da Região Autónoma dos Açores”.

Segundo comunicado, Pedro Nascimento Cabral reuniu com a JSD/Açores, altura em que foram abordados diversos assuntos,tendo na ocasião o candidato defendido “uma representação da JSD Açores no Grupo Parlamentar como forma de responsabilizar esta organização na procura das melhores soluções para os problemas que atingem a juventude açoriana em diferentes áreas, com maior destaque para a educação e o emprego.”

Pedro Nascimento Cabral referiu, ainda, que é sua intenção conferir autonomia financeira a esta organização política de juventude do Partido Social Democrata dos Açores, uma vez que “é muito importante que a JSD/Açores possa planificar a sua atuação política de acordo com o seu próprio orçamento e não de acordo com a maior ou menor disponibilidade financeira do partido”.