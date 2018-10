Pedras Salgadas surpreende e elimina Académica da Taça de Portugal

O Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, eliminou este domingo a Académica, da II Liga, com uma vitória por 1-0 que garantiu a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A ‘festa da taça’ começou bem cedo, com Carlos Mendes a inaugurar o marcador logo aos dois minutos, na sequência de um canto, surpreendendo a Académica, equipa de escalão superior que procurou reagir ao longo do encontro mas não alcançou o empate.

Apesar do golo ‘madrugador’, a formação do Pedras Salgadas não se limitou a defender, equilibrando a partida em alguns momentos.

Os ‘estudantes’ assumiram naturalmente o domínio do encontro e tiveram uma dupla situação para marcar aos 35 minutos, quando Baldé disparou ao poste e no seguimento do lance Reko em boa posição atirou de cabeça para defesa de Pedro Freitas.

A ‘surpresa’ podia ter sido maior aos 65 minutos, quando Rui Jorge disparou à barra da baliza de Peçanha.

Com o passar dos minutos, a equipa dos ‘estudantes’ ficou definitivamente com o controlo do encontro, na procura com empate.

Já com Diogo Ribeiro e Rúben Saldanha em campo, a Académica aproximou-se da baliza contrária e teve dois remates perigosos, aos 70 e 72.

Mais perto do fim, Djoussé, aos 83 minutos, e Joel, aos 88, também tentaram, mas não conseguiram evitar a eliminação da equipa de Coimbra.

Jogo no Estádio da Portelinha, em Pedras Salgadas

Pedras Salgadas – Académica, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Carlos Mendes, 02 minutos.

Equipas:

- Pedras Salgadas: Pedro Freitas, Rafa, Miguel Carreira, Carlos Mendes, Carlos Rocha, Zé Lopes, Alex, Luís Neves, Rui Jorge (Pedro Silva, 90+2), Miguel Lima e Lenno (Rui Luís, 85).

(Suplentes: Rui Capela, Lamine, Ricardo Lousada, Pedro Silva, Rui Faria, Rui Luís e Miguel Teixeira).

Treinador: Ricardo Silva.

- Académica: Peçanha, Jean Felipe, Yuri Matias (David Teles, 85), Brendon, Joel, Reko, Zé Paulo (Rúben Saldanha, 62), Junior Sena, Traquina (Diogo Ribeiro, 55), Romário Baldé e Djoussé

(Suplentes: Júlio Neiva, Mike, Nélson Pedroso, João Real, David Teles, Rúben Saldanha e Diogo Ribeiro).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: Marco Cruz (Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Djoussé (39), Joel (56) e Rafa (67).

Assistência: cerca de 1.200 espetadores.