O Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) leva a cabo, entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, o Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), através da colaboração de milhares de voluntários que sairão à rua devidamente identificados com o colete da instituição.

A ação decorrerá em diferentes locais, como superfícies comerciais, igrejas e nas ruas da região açoriana.

A LPCC é uma organização da sociedade civil com vários objetivos dirigidos para a problemática da doença oncológica. A efetividade da sua ação advém, por um lado, da fundamental ação do seu Voluntariado, que intervém quer na comunidade, quer na humanização da assistência ao doente oncológico e, por outro, das contribuições recebidas através de donativos que permitem custear os aspetos materiais de apoio ao doente e o desenvolvimento das iniciativas de promoção da saúde e de prevenção da doença.

De acordo com nota de imprensa, não recebendo quaisquer subsídios estatais para o desenvolvimento das suas atividades e programas, os donativos concedidos à LPCC, sobretudo pela altura do peditório anual, são o garante financeiro para a continuidade da sua nobre missão, que é assegurada no terreno pelos seus cinco Núcleos Regionais: Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira.