PDR em primeiro e RIR em último no boletim de voto

O sorteio do boletim de voto no âmbito das eleições legislativas regionais na Madeira, realizado esta terça-feira, ditou que o PDR vai surgir em primeiro lugar e o RIR em último, entre 17 candidaturas.

Às eleições marcadas para 22 de setembro concorrem 16 partidos e uma coligação.

O sorteio do boletim de voto foi hoje realizado numa das salas de audiências da instância local, no Funchal, tendo a primeira bola a sair revelado o nome do Partido Democrático Republicano (PDR).

Depois saíram as relativas ao Chega, ao Partido Nacional Renovador (PNR) e ao Bloco de Esquerda (BE), que vão surgir na segunda, terceira e quarta posições, respetivamente.

Em seguida, surgiu o Partido Socialista (PS) e o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

As forças políticas Aliança e o Partido da Terra- MPT, que viram o Tribunal Constitucional rejeitar na segunda-feira a possibilidade de concorrerem coligados no âmbito da coligação Unidos Pela Madeira, ficaram um após o outro, ocupando, o sétimo e oitavo lugares no boletim de voto.

O sorteio colocou o PCTP/MRPP em nono, enquanto a bola correspondente ao Partido Social Democrata saiu em décimo lugar, logo seguido da Iniciativa Liberal.

O Partido Trabalhista Português (PTP) é o 12.º e o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) surge em 13.º, enquanto o Centro Democrático Social (CDS) ficou na 14.ª posição.

Os últimos três lugares foram distribuídos à única coligação concorrente, a CDU, composta por PCP e PEV,

O boletim terá em últimos lugares o Juntos Pelo Povo (JPP) e o Reagir, Incluir, Reciclar (RIR).